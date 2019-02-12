Гончаренко: нормальная ситуация, когда футболисты могут посмеяться надо мной

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что ему нравится, когда футболисты его команды говорят про него.

«Конечно. Люблю, когда шутят. И даже если это шутка надо мной, никаких обид нет. Это мог делать Вася, могут Набабкин и Дзагоев. Это вполне нормальная ситуация, когда футболисты могут посмеяться надо мной. Я всегда могу поддержать эту шутку.

Какие поводы могут быть для шуток надо мной? Например, ненароком брошенное неправильное слово. Любой косяк, который ты совершил, они обязательно подметят. Как ты пошёл, как говоришь, как ведешь тренировочный процесс, к кому ты как относишься, какие ситуации бывают в быту – всё это сканируется. Надо всегда вести себя чётко и правильно. Любое твоё действие может быть истолковано не так. Мы всегда говорим – в коллективе на любой тренировке должно быть очень хорошее настроение. Никому не запрещается говорить, шутить. Но работа не должна быть развлечением», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Россия 24».