Гончаренко: не скажу, что период вливания новых игроков в ЦСКА прошёл болезненно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, было бы ему сложнее строить команду, если бы он пришёл в стан красно-синих уже после ухода братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.



«Мы понимали, что рано или поздно братья и Игнашевич закончат карьеру. Но в любом случае это неожиданно, когда раз – и ты теряешь сразу всех! Это было волнительно. На первом летнем сборе в Австрии поначалу тренировались всего 12 человек! Успокаивало то, что мы были в продвинутой стадии переговоров сразу по нескольким футболистам. Но мы понимали: август для нас в любом случае будет сложным, потому что надо построить новую команду, и при этом команда должна побеждать.

Я не могу сказать, что период вливания новых игроков прошёл болезненно. Но при этом и не плавно. Наверное, так и должно было быть. Насколько быстро нас покинули ветераны, настолько же быстро мы постарались и обновить нашу команду. Мы поняли потенциал новых игроков, и ребята сами поверили в себя. В Лиге чемпионов и чемпионате мы выступили на юношеском задоре», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Россия 24».