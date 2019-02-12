Кононов: мне уже проглядывается рисунок игры «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвёл итоги третьего сбора команды, а также прокомментировал ничейный результат товарищеского матча со словенской «Мурой» (1:1).

«Сбор прошёл удачно. Запланированную работу довели до конца. Игроки выложились на этом сборе полностью и получили ту нагрузку, которую должны были получить. То, что было тяжело играть, — это следствие непростой подготовки. Соперник очень хотел играть против нас на контратаках и скорости. Пару моментов у них было, а остальное мы пресекали. Над многими компонентами надо ещё работать, для этого у нас есть четвёртый сбор. Также мне уже проглядывается рисунок игры.



Какая из двух схем, которые мы применяли, ближе к моему пониманию игры? Никакая. Всё будет зависеть от того, с кем мы играем и кто из игроков будет здоров. Дело не в схеме, а в направлении и игре.



Об уровне готовности в процентном соотношении пока что не могу сказать. Потому что уровень готовности можно оценить тогда, когда команда свежая и бежит. На данный момент говорить на эту тему бессмысленно, мы в другом состоянии.

Если мы берём ту игру, которую мы проиграли «Словану», там у нас было больше ошибок, сегодня гораздо меньше. Меня ничего не пугает, потому что это тренировочные сборы», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.