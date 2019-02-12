«Тоттенхэм» интересуется Старриджем

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Дэниелу Старриджу. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Mirror.

По данным источника, лондонский клуб хочет приобрести футболиста летом 2019 года, когда у него завершится срок контракта с мерсисайдцами. В этом случае форвард достанется «шпорам» бесплатно. При этом в «Ливерпуле» пока не приняли решения о продолжении сотрудничества со Старриджем.

29-летний Старридж является воспитанником «Манчестер Сити». В «Ливерпуль» он перешёл в январе 2013 года из «Челси». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах английского национального чемпионата (два — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.