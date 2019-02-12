Тренер «Аякса» тен Хаг: Ф. де Йонг сможет сыграть с «Реалом»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что полузащитник Френки де Йонг сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится завтра, 13 февраля.

«Френки находится в хорошей форме, он с нетерпением ждёт матча, как и все мы. Лучшие команды могут сыграть очень агрессивно в атаке, но также могут закрыться в обороне. У „Реала“ очень опытная команда, располагающая такими опытными футболистами, как Рамос, Кроос, Модрич, Бензема, а также хорошей молодёжью. Нам будет сложно добиться позитивного результата. Но можем показать сильную игру в Амстердаме», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Матч «Аякс» — «Реал» пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало встречи — в 23:00 мск.