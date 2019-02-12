УЕФА поменял арбитра матча «Аякс» — «Реал»

УЕФА осуществил перестановку в судейской бригаде на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и мадридским «Реалом», сообщает Marca. Вместо Шимона Марциняка главным арбитром встречи назначен словенец Дамир Скомина. Польский арбитр в этой встрече выступит видеоассистентом.

Матч состоится завтра, 13 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт 5 марта в Мадриде.

Реал выиграл группу G, одержав четыре победы в шести матчах. Мадридцы дважды уступили московскому ЦСКА (0:1, 0:3), замкнувшему квартет. Испанская команда выиграла три последние розыгрыша Лиги чемпионов.

«Аякс» занял второе место в группе G, также набрав 12 очков. Команда из Нидерландов ни разу не уступила – 3 победы и 3 ничьи. «Аякс» четырежды в своей истории выигрывал Лигу чемпионов.