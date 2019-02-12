Семак: рад, что наконец-то возобновляются официальные матчи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», который состоится сегодня, 12 февраля.

«Заявка была ограниченная, мы могли дозаявить только троих игроков на Лигу Европы. И новички пришли поздновато, чтобы можно было их подготовить до нормального функционального состояния. Имеем то, что имеем. Остальные игроки нормально готовы физически, но мы понимаем, что это первая официальная игра, так что будут определённые сложности. Рад, что наконец-то возобновляются официальные матчи. Надеюсь, сегодня сыграем хорошо.



Мы будем играть не по схеме 4-3-3, как указал УЕФА. Краневиттер будет играть чуть глубже, он будет действовать с Барриосом в опорной зоне. Дриусси — выше, а Эрнани — слева. По крайней мере, так начнём.



Шумные турецкие фанаты? Настоящие болельщики всегда поддерживают команду, независимо от того на каком месте она находится. Успех — понятие временное, а любовь к команде — это на всю жизнь, что они и подчёркивают. Думаю, футболистам приятно играть в такой атмосфере», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».