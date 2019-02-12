«Интер» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Сиссоко

«Интер» проявляет интерес к французскому полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» Муссе Сиссоко. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Контракт хавбека со «шпорами» истекает летом 2021 года и, по всей видимости, продлён не будет.

29-летний Сиссоко перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в 2016 году из «Ньюкасл Юнайтед». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах английского национального чемпионата (18 — в основном составе) и стал автором двух результативных передач. Ранее Сиссоко также играл за «Тулузу». За сборную Франции провёл 55 матчей и забил два гола.