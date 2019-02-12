Солари: Марсело — символ «Реала», он всегда ставит интересы клуба превыше всего

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» высказался о защитнике Марсело.



«Пока не могу сказать, сыграет ли Марсело. Он великолепный человек и футболист. Он второй капитан „Реала“, настоящий символ клуба. Марсело всегда ставит интересы „Реала“ превыше всего и максимально выкладывается на тренировках, как и другие футболисты. Марсело каждый день работает с радостью, мы все его любим», — приводит слова Солари AS.



Ранее сообщалось, что бывший товарищ Марсело по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду хочет видеть бразильца в туринском «Ювентусе». Напомним, контракт Марсело с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года.



Матч «Аякс» — «Реал» состоится завтра, 13 февраля, в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча команд состоится 5 марта в Мадриде.