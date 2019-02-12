«Ростов» сыграл вничью с норвежской «Волеренгой» в товарищеском матче

«Ростов» в рамках подготовки ко второй половине сезона в товарищеском матче сыграл вничью с норвежской «Волеренгой» со счётом 1:1. Встреча состоялась на сборе в Марбелье.

Ростовчане пропустили гол на 63-й минуте. Песьяков отбил первый удар соперника, но был бессилен при добивании. Спас «Ростов» от поражения Алексей Ионов, который отличился на 86-й минуте.

«Ростов» (Россия) — «Волеренга» (Норвегия) — 1:1 (0:0)

Гол у «Ростова»: Ионов, 86.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк (Щадин, 69), Сигурдссон (Плиев, 46), Логашов (Новосельцев, 59) Чернов (Скопинцев, 59), Глебов (Зайнутдинов, 59), Норманн (Хаджикадунич, 46), Гацкан, Р. Ерёменко (Зуев, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 59), И. Попов (Ионов, 59)

Напомним, после 17 туров «Ростов», набрав 24 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ ростовчане проведут 3 марта на выезде с «Енисеем».