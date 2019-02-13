Кобелев: «Байер» сейчас в отличной форме, «Краснодару» будет крайне непросто

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от первого матча «Краснодара» с леверкузенским «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Леверкузенцы сейчас в отличной форме, «Краснодару» будет крайне непросто. У немцев чемпионат в самом разгаре, и «Байер» показывает отличные результаты. Для нашего же клуба этот матч — первый официальный в новом году. Отсутствие практики таких игр может доставить определённые проблемы, но «быкам» под силу с ними справиться», — приводят слова Кобелева «Известия».

Матч «Краснодар» — «Байер» состоится завтра, 14 февраля, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

«Краснодар» после 17 туров первенства Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице с 33 очками в активе, на одно очко отставая от лидера первенства в лице «Зенита».