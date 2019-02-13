И. Егоров назвал самый сложный матч в своей судейской карьере

Бывший арбитр РПЛ, а ныне начальник «Енисея» Игорь Егоров рассказал, какой матч был в его судейской карьере самым трудным.

«2003 год, первый дивизион. «Кубань» принимала «Терек» в борьбе за высшую лигу. Дико сложная игра. И не по содержанию, а по атмосфере вокруг матча. Не удалось изолироваться от предыгровых контактов. Но выжил. После игры, не поверите, прослезился. Судил 3 ноября, на следующий день мне 35. И такое вот интересное поздравление, с подоплёками и подтекстами. В тот же год меня признали лучшим арбитром страны, получил эмблему ФИФА — наложилось друг на друга всё, что только можно.



Слезы были от напряжения. Важнейший матч для обеих команд и для меня тоже. Много было всяких встреч, разговоров, пожеланий. А после игры руководители клубов пришли пожать руку: «Ты обещал судить, что есть, — так и отсудил. Была честная борьба, для нас это важно», — цитирует Егорова „Матч ТВ“.