Балотелли в «Твиттере» потроллил «МЮ» после матча с «ПСЖ», а затем удалил посты

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли в своём «твиттере» потроллил «Манчестер Юнайтед» после поражения манкунианцев в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Пари Сен-Жермен».



Итальянский форвард, ранее выступавший в составе двух принципиальных соперников «красных дьяволов» – «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», сначала опубликовал короткий видеоролик, на котором игроки «ПСЖ» устраивают перепасовку в середине поля в концовке встречи, а затем выложил следующую запись: «Фанаты «Сити» счастливы! Спокойной ночи».



Спустя некоторое время Марио опубликовал фотографию табло в матче «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», когда «горожане» одержали победу со счётом 6:1, и уточнил, что не поддерживает «ПСЖ», несмотря на их победу на «Олд Траффорд».



Сегодня утром, 13 февраля, Балотелли удалил записи из своего «твиттера».

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