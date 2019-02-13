Тухель: думал, у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель оценил выступление полузащитника Анхеля Ди Марии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0) и выразил удивление отношением болельщиков «красных дьяволов» к аргентинцу, ранее игравшему за английский клуб.



«Думал, у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками «Юнайтед». В первом тайме он действовал немного нервно и должен был успокоиться, но в итоге отлично с этим справился. Я рад, что Анхель сохранил уверенность и остался супернадёжным игроком, потому что он всегда усердно трудится и отдаёт всего себя», — приводит слова Тухеля Goal.com.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Ди Марию ударили об стену и бросили в него бутылку пива. В ответ он сделал матч Его хорошо разозлили.