Ди Марию ударили об стену и бросили в него бутылку пива. В ответ он сделал матч

Ди Мария и «Манчестер Юнайтед»
В августе 2014 года Анхель Ди Мария перешёл в «Манчестер Юнайтед». Заплаченные за его трансфер 59,7 млн фунтов стали рекордными для английских клубов. Но в Англии у аргентинца не сложилось, и уже через год он переехал в Париж. За 63 млн евро. Это меньше, чем цена покупки.
Возвращение
Спустя четыре года Анхель вернулся на «Олд Траффорд». Его встретили недобро.
Освистывали.
Чуть не убили. Причём Эшли Янг, у которого уже была жёлтая, остался после этого эпизода на поле.
Ди Мария ответил достойно.
На 53-й минуте Ди Мария навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Матич упустил Кимпембе, а тот ударом фактически в упор расстрелял ворота.
На 60-й минуте Бернат классным пасом от центра поля нашёл на левом фланге атаки Ди Марию, а тот здорово прострелил во вратарскую, где Мбаппе ударом в касание замкнул эту передачу.
Игра была сделана. На 81-й минуте Ди Марию заменил Колин Дагба.
На прощание он сделал это.
И вроде как послал всех фанатов «Манчестера» на… Ну, вы понимаете, примерно куда. Жёстко? Да. Справедливо? Тоже да.