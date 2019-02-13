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«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» — 0:2, 12 февраля 2018. Ди Мария сделал матч

Анхель Ди Мария
«Чемпионат»
Фото: Marc Atkins/Getty Images
Ди Марию ударили об стену и бросили в него бутылку пива. В ответ он сделал матч
Его хорошо разозлили.
Футбол / Лига чемпионов

Ди Мария и «Манчестер Юнайтед»

В августе 2014 года Анхель Ди Мария перешёл в «Манчестер Юнайтед». Заплаченные за его трансфер 59,7 млн фунтов стали рекордными для английских клубов. Но в Англии у аргентинца не сложилось, и уже через год он переехал в Париж. За 63 млн евро. Это меньше, чем цена покупки.

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Возвращение

Спустя четыре года Анхель вернулся на «Олд Траффорд». Его встретили недобро.

Освистывали.

Чуть не убили. Причём Эшли Янг, у которого уже была жёлтая, остался после этого эпизода на поле.

Ди Мария ответил достойно.

На 53-й минуте Ди Мария навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Матич упустил Кимпембе, а тот ударом фактически в упор расстрелял ворота.

На 60-й минуте Бернат классным пасом от центра поля нашёл на левом фланге атаки Ди Марию, а тот здорово прострелил во вратарскую, где Мбаппе ударом в касание замкнул эту передачу.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
12 февраля 2019, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 – Кимпембе – 53, 0:2 – Мбаппе – 60
Удаления: Погба, 89 – нет

Игра была сделана. На 81-й минуте Ди Марию заменил Колин Дагба.

На прощание он сделал это.

И вроде как послал всех фанатов «Манчестера» на… Ну, вы понимаете, примерно куда. Жёстко? Да. Справедливо? Тоже да.

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