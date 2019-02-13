Все билеты на матч «Краснодар» — «Байер» проданы

Все билеты на встречу 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» сыграет с «Байером», проданы. Встреча состоится завтра, 14 февраля, начало игры — в 20:55 по московскому времени.

«А у нас sold out, друзья! Абсолютно все билеты проданы на матч „Краснодар“ — »Байер". Спасибо, что вы с нами! Ждём завтра умопомрачительной поддержки!» — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.

Матч рассудит судейская бригада из Италии. Возглавит её 37-летний Давиде Масса, который имеет статус арбитра ФИФА. Помогать Массе будут ассистенты Альберто Тегони и Джорджио Ферретти, дополнительные ассистенты Маурицио Мариани и Чиро Карбоне, а также резервный судья Микаэль Фаббри. Судейским наблюдателем от УЕФА назначен Уно Тутк из Эстонии.