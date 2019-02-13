Четыре футболиста «Байера» пропустят матч с «Краснодаром»

«Байер-04» в своём официальном «твиттере» назвал футболистов, которые не помогут команде в предстоящем матче с «Краснодаром» в первом раунде 1/16 финала Лиги Европы.



Игру с российским клубом пропустят защитники Панайотис Рецос и Ян Боллер, полузащитник Ларс Бендер и нападающий Йоэль Похьянпало. Уточняется, что Бендер получил травму бедра, а Рецос и Похьянпало выбыли на долгий срок и в настоящий момент тренируются по индивидуальной программе. Причина отсутствия в заявке Боллера не называется.



Матч «Краснодар» – «Байер» состоится завтра, 14 февраля, в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Ответная встреча пройдёт на «Бай-Арене» в Леверкузене 21 февраля, начало – в 23:00 мск.

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