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Чех: выигрыш Лиги Европы стал бы отличным завершением карьеры

Чех: выигрыш Лиги Европы стал бы отличным завершением карьеры
Футбол / Лига Европы

Голкипер «Арсенала» Петр Чех выразил надежду, что лондонский клуб выиграет Лигу Европы. После окончания сезона Чех завершит карьеру. Чешский голкипер надеется, что перед уходом сможет выиграть трофей.

«Конечно, победа в этом турнире была бы идеальным завершением карьеры. Мы каждый день готовимся к матчам во всех турнирах. И мы нацеливаемся на победу.

Стараемся идти шаг за шагом. Нашему клубу очень важно пройти как можно дальше в Лиге Европы. Выигрыш этого турнира стал бы хорошей памятью для всех игроков. К тому же в этом случае «Арсенал» получил бы путёвку в Лигу чемпионов», — приводит слова Чеха The Telegraph.

В 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» сыграет с БАТЭ (Республика Беларусь). Первый матч состоится завтра, 14 февраля.

Озил и Рэмси не попали в заявку «Арсенала» на матч с БАТЭ в Лиге Европы
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