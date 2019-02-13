Озил и Рэмси не попали в заявку «Арсенала» на матч с БАТЭ в Лиге Европы

Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Аарон Рэмси не попали в заявку английской команды на матч первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с БАТЭ, сообщает пресс-служба «Арсенала».



Ранее Рэмси подписал предварительное соглашение с туринским «Ювентусом». Валлийский полузащитник станет игроком итальянской команды летом, после окончания срока действия контракта с лондонским «Арсеналом». Озил потерял место в основном составе «Арсенала» после назначения на пост главного тренера команды Унаи Эмери минувшим летом.



Матч БАТЭ — «Арсенал» состоится завтра, 14 февраля, на стадионе «Борисов-Арена» в Беларуси. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Ответная игра состоится 21 февраля в Лондоне.