Источник: «Зенит» готовит новое предложение по Акунье

«Зенит» намеревается сделать новое предложение «Спортингу» по поводу приобретения защитника Маркоса Акуньи, утверждает португальский сайт Sapo со ссылкой на журнал Record.

Это предложение станет уже четвёртым. По данным источника, «Спортинг» согласится продать игрока, если «Зенит» предложит € 20 млн.

Ранее сообщалось, что португальский клуб отказался отпускать 27-летнего футболиста, за которого вели борьбу «Бока Хуниорс» и «Зенит». Аргентинцы предлагали за Акунью € 15 млн, сине-бело-голубые – € 16 млн, однако «Спортинг» решил отложить вопрос о продаже игрока до лета.

Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и содержит опцию выкупа в размере € 60 млн.