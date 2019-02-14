Сесар Навас: желаю «Рубину» удачи! Вернусь в Казань в мае, чтобы попрощаться

«Рубин» на своём официальном сайте опубликовал прощальное письмо защитника Сесара Наваса, который сегодня, 14 февраля, объявил о завершении карьеры.



«Вот и пришло время завершить карьеру. И мне бы хотелось через это письмо попрощаться и поблагодарить болельщиков «Рубина» за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по ТВ и поддерживал нас любым другим образом. Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца!



Я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и Республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома всё это время. Спасибо за ваше гостеприимство!



Я хочу поблагодарить всех работников клуба, товарищей по команде и тренерский штаб, с которыми я работал все эти годы и которые являются частью семьи казанского «Рубина», за вашу помощь, доверие, поддержку. Спасибо всем большое!



Хочу пожелать удачи всем, кто является частью «Рубина» как на поле, так и вне его! Мы обязательно увидимся ещё раз в мае, когда я приеду в Казань со своей семьёй, чтобы лично попрощаться с вами!» — говорится в письме Наваса.



Навас перешёл в «Рубин» в 2009 году. В 2015 году защитник перешёл в «Ростов», а позже, в 2017-м, вновь вернулся в казанскую команду. В составе клуба испанец провёл 255 матчей, став автором 4 голов. Вместе с «Рубином» Навас завоевал титул чемпиона России в 2009 году, выиграл Кубок страны в сезоне-2011/12 и дважды – Суперкубок (2010, 2012).

«Рубин» объявил о решении Сесара Наваса завершить карьеру