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Умер тренер «Манчестер Юнайтед», воспитавший Бекхэма и Гиггза

Умер тренер «Манчестер Юнайтед», воспитавший Бекхэма и Гиггза
Футбол / Англия

Бывший тренер молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Эрик Харрисон умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Харрисон в 1981 году присоединился к «Манчестер Юнайтед» и стал одним из тренеров молодёжной команды. В 1992 году манкунианцы под его руководством стали победителями молодёжного чемпионата.

Харрисон является воспитанником таких игроков красных дьяволов, как Дэвид Бекхэм, Никки Батт, Райан Гиггз и Гари Невилл. Позднее он помогал делать первые шаги в футболе Полу Скоузу и Филу Невилу. Харрисон в общей сложности работал в стане «Манчестер Юнайтед» 27 лет.

Покинув «Манчестер Юнайтед», он некоторое время помогал Марку Хьюзу, когда его бывший воспитанник работал в сборной Уэльса.

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