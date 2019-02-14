Рианчо: Сесар Навас дал «Рубину» больше, чем кто-либо из легионеров

Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал решение защитника казанской команды Сесара Наваса завершить карьеру.



«Помню, как мы приглашали его в „Рубин“. „Расинг“ испытывал серьёзные финансовые сложности и вынужден был продавать ключевых исполнителей. До Казани дошла эта информация, и мы с Курбаном отправились в Сантандер лично понаблюдать за Навасом. Бердыеву он очень понравился, и мне пришлось не один час

уговаривать Сесара переехать в Россию. Думаю, этот легионер дал „Рубину“ больше, чем какой-либо другой.



Сесар Навас представляет тот тип футболиста, который делает добро своим товарищам, помогает им, исправляет недочёты на поле. Очень позитивный человек — кажется, у него всегда хорошее настроение. При этом очень сильный характер. Сложно оставаться на высоком спортивном уровне много лет. Сесару это удалось. Навас — это модель спортсмена и великого человека. Надеюсь, новый этап в его жизни будет не менее успешным, чем игровой. Сесар заслуживает этого», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Рубин» объявил о решении Сесара Наваса завершить карьеру