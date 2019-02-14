Сесар Навас рассказал, почему решил завершить карьеру

Защитник «Рубина» Сесар Навас, объявивший о завершении карьеры, рассказал о причинах своего решения и дальнейших планах.



«Я уже давно задумывался о завершении карьеры. Это прежде всего связано с семейными обстоятельствами. Хочется больше времени проводить с семьёй. Все эти годы я играл здесь, а дом был в Испании. В прошлом году, когда я переподписывал контракт, была договорённость, что зимой можно будет прервать договор. Это решение далось мне очень нелегко. Игра в футбол – вся моя жизнь. Но я долго думал и решил завершить карьеру. Я всегда старался быть важным игроком как на поле, так и в раздевалке, старался помогать партнёрам. Понимаю, что команде первое время будет без меня непривычно, но я верю в наших молодых ребят и уверен, что они смогут меня заменить.



Сейчас я хочу наверстать упущенное: я долгое время был вдали от семьи и хочу провести как можно больше времени со своими родными, подарить им внимание и яркие эмоции, которых недоставало. Ну а затем планирую заняться своей карьерой. Очень хочется остаться в футболе, пока не знаю, в каком качестве – может быть, как тренер или помощник главного тренера», — цитирует Наваса пресс-служба «Рубина».

Рианчо: Сесар Навас дал «Рубину» больше, чем кто-либо из легионеров