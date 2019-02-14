Экс-агент Икарди: Мауро уже не управляет своей судьбой, всё худшее ещё впереди

Аблан Морено, бывший агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, прокомментировал последние события вокруг игрока.



«Мауро изменился, и вместе с ним изменились его мышление и взгляды. Со стороны это кажется очевидным. Честно говоря, я этого ожидал, и думаю, всё худшее ещё впереди. «Интер» поступил правильно, лишив его повязки. Учитывая поведение его окружения, клуб повёл себя соответствующе.



Когда я представлял интересы Мауро, все вопросы решались на профессиональном и к тому же менее публичном уровне. Сейчас Икарди уже не управляет своей судьбой. Ему стоит быть осторожнее, потому что «Интер» дал понять всем клубам в мире, что у этого игрока есть проблемы. Это очень сильный посыл.



Я не считаю Мауро своим другом. Он показал, что я значу для него, когда отказался от меня после появления Ванды. Думаю, тот выбор отразился на его карьере. При мне он носил футболки «Барселоны» и «Интера». Всё, что происходит дальше, – следствие его поступков», — цитирует Морено Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.

У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены Сказала лишнего.