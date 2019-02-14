Жардим: Головину сделали укол в кость, думаю, что связки не затронуты

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в преддверии домашнего матча с «Нантом» рассказал о самочувствии полузащитника Александра Головина, который получил травму голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2).



«Александр прошёл медицинское тестирование в четверг утром на тренировке. Я жду, чтобы узнать о состоянии его травмы. Ему сделали укол в кость, но думаю, что связки не затронуты. Мы будем следить за этой ситуацией. Сегодня он провёл тренировку в специальном бандаже», – цитирует Жардима пресс-служба «Монако».

Ранее агент российского футболиста Олег Артёмов сообщил, что Головин сегодня должен начать работать в общей группе. В нынешнем сезоне 22-летний игрок провёл 16 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.