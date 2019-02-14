Кучаев вернулся в расположение ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев присоединился к команде на сборе в Кампоаморе.

«Костя Кучаев, прооперированный несколько дней назад в Германии, вернулся в расположение команды, где будет работать под наблюдением наших врачей и физиотерапевтов», — говорится в сообщении «армейцев».

Фото доступно на странице ЦСКА в «Твиттере».

Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний хавбек принял участие в трёх матчах. В активе игрока также две встречи в Лиге чемпионов.

«Армейцы», набрав 30 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. В матче 18-го тура команда Виктора Гончаренко встретится с тульским «Арсеналом». Игра состоится 2 марта в Туле на стадионе «Арсенал» и начнётся в 14:00 мск.