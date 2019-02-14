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А. Эрнандес: считаю Чалова лучшим форвардом чемпионата России на данный момент

А. Эрнандес: считаю Чалова лучшим форвардом чемпионата России на данный момент
Футбол / РПЛ

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился мнением об уровне своей команды и отметил некоторых футболистов в составе красно-синих.

«У нас высококлассная команда. Мощная, сильная. Самое главное – она наверняка ещё прибавит, поскольку в её составе собраны преимущественно молодые футболисты, нам есть куда расти. Если говорить о персоналиях, выделю Николу Влашича. Как и Игорь Акинфеев, он является экстраординарным футболистом, таких очень мало. Уверенно держит мяч, спокойно может обыграть нескольких соперников. Есть у Влашича и другие качества большого футболиста. Вне всякого сомнения, можно сказать, что он незаурядный игрок.

Не могу не выделить также и Фёдора Чалова. Отличный нападающий с большими перспективами. Убеждён, что он ещё будет совершенствоваться и прибавлять. Несмотря на молодость, уже сейчас в нём видны черты настоящего нападающего. Считаю Чалова лучшим форвардом чемпионата России на данный момент," — цитирует форварда Bobsoccer.

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