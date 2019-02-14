«Монако» объявил об уходе Васильева с поста вице-президента

Пресс-служба «Монако» сообщила об уходе Вадима Васильева с поста вице-президента клуба.

Решение об уходе Васильева принял президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев. Причиной стали плохие результаты клуба в нынешнем сезоне.

«В течение шести лет, которые Васильев работал в «Монако», мы проделали большой путь. У нас были большие успехи, команда пять раз поднималась на пьедестал в Лиге 1, впервые за 17 лет выиграла чемпионат Франции, выходила в полуфинал Лиги чемпионов. Но в прошлом году мы допустили ошибки, которые привели к худшим результатам команды за последние семь лет.

В последнее время я был активно вовлечён в решение проблем клуба. Я принял несколько сложных решений. Например, я лично хотел позвонить Жардиму, чтобы извиниться за ошибку, допущенную в октябре. Я попросил его вернуться в клуб.

Настало время перемен. И эти перемены затрагивают не только персонал, но и лидеров. Поэтому я принял очень тяжёлое решение освободить Вадима Васильева от постов вице-президента и генерального менеджера клуба. Я очень благодарен ему за всё, что он сделал для «Монако». Желаю ему всего лучшего в будущем. Намереваюсь представить нового кандидата на эту позицию 22 февраля», — цитирует Рыболовлева пресс-служба «Монако».

После 24 сыгранных туров «Монако» занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. Монегаски набрали лишь 19 очков, они отстают на одно очко от «Дижона», находящегося на 17-м месте.

По ходу сезона «Монако» дважды сменил главного тренера. Сперва в отставку был отправлен Леонарду Жардим, а на его место руководство клуба назначило Тьерри Анри. Но вскоре Анри был уволен, а Жардим вернулся на должность главного тренера.