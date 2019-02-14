«Интер» обыграл «Рапид», «Славия» сыграла вничью с «Генком»

«Интер» одержал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом». Матч, проходивший в Вене, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч миланцы забили в концовке первого тайма. На 39-й минуте пенальти реализовал Лаутаро Мартинес.

В матче не принимал участия форвард «Интера» Мауро Икарди. Ранее он был лишён капитанской повязки, из-за чего отказался от поездки в Вену.

«Интер» вышел в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов, где миланцы заняли третье место в своей группе. «Рапид» попал в следующую стадию турнира, заняв второе место в группе G. Футболисты из Вены опередили «Рейнджерс» и московский «Спартак».

Ничьей закончился первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Славия» — «Генк». Матч, проходивший в Праге, завершился со счётом 0:0.

«Славия» вышла в плей-офф со второго места в группе C, где одним из соперников чешского клуба был «Зенит». «Генк» занял первое место в группе I, опередив «Мальмё», «Бешикташ» и «Сарпсборг 08».