Гол Бен-Йеддера принёс «Севилье» победу над «Лацио» в Лиге Европы

«Севилья» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с минимальным счетом переиграла «Лацио». Матч, проходивший в Риме, закончился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил форвард севильянцев Виссам Бен-Йеддер на 22-й минуте матча.

Бывший форвард «Спартака» Квинси Промес начал игру на скамейке запасных. Голландец вышел на поле за 15 минут до окончания встречи. Отметиться результативными действиями Промесу не удалось.

Ответный матч команд состоится 20 марта в Севилье.

«Севилья» вышла в 1/16 финала Лиги Европы с первого места в группе J. Испанцы набрали 12 очков, как и «Краснодар», но опередили российский клуб за счёт преимущества по личным встречам. «Лацио» квалифицировался в плей-офф со второго места в группе H. Римляне набрали 9 очков, пропустив вперёд «Айнтрахт», выигравший все шесть матчей.