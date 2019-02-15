«Челси» одержал победу в первом матче с «Мальмё» в 1/16 финала Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы шведский «Мальмё» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Мальмё на стадионе «Сведбанк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник «Челси» Росс Баркли, отличившийся на 30-й минуте после передачи нападающего Педро Родригеса. В начале второго тайма преимущество лондонской команды удвоил форвард Оливье Жиру, голевой пас отдал нападающий Виллиан. На 80-й минуте полузащитник «Мальмё» Андерс Кристиансен отыграл один мяч, забив после передачи форварда Маркуса Розенберга.

Ответный матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Напомним, «Челси» финишировал первым в группе L Лиги Европы. «Мальмё» занял второе место в группе I.