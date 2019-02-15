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«Наполи» нанёс поражение «Цюриху» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

«Наполи» нанёс поражение «Цюриху» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

«Наполи» одержал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Цюрихом». Встреча, проходившая в Швейцарии, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Уже на 11-й минуте счёт открыл Лоенцо Инсинье. Ещё через 10 минут преимущество гостей удвоил Хосе Кальехон. На 77-й минуте счёт до крупного довёл Пётр Зелиньский. Хозяева сумели отыграть один мяч в концовке, на 83-й минуте пенальти реализовал Беньямин Кололли.

Ответная встреча состоится 21 февраля в Неаполе.

«Наполи» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе C Лиги чемпионов. Неаполитанцы пропустили вперёд «Ливерпуль» и «ПСЖ».

«Цюрих» в группе A Лиги Европы занял второе место. Швейцарский клуб набрал 10 очков, отстав от «Байера» на три балла.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Цюрих
Цюрих, Швейцария
1 : 3
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 – Инсинье – 11, 0:2 – Кальехон – 21, 0:3 – Зелиньски – 77, 1:3 – Кололли – 83 (пен)
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