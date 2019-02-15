«Брюгге» обыграл «Зальцбург» в Лиге Европы, «Виктория Пльзень» — «Динамо» З

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе бельгийской команды отличились защитник Стефано Денсвил и нападающий Уэсли. Автором единственного гола австрийского клуба стал хавбек Златко Юнузович.

В другом матче 1/16 финала Лиги Европы «Виктория Пльзень» принимала загребское «Динамо». Встреча состоялась в городе Пльзень на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе чешской команды отличился защитник Людек Перница, оформивший дубль. Автором единственного гола хорватского клуба стал хавбек Даниэль Ольмо.

Ответные матчи команды проведут 21 февраля. Начало обеих встреч — в 20:55 мск.