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«Брюгге» обыграл «Зальцбург» в Лиге Европы, «Виктория Пльзень» — «Динамо» З

«Брюгге» обыграл «Зальцбург» в Лиге Европы, «Виктория Пльзень» — «Динамо» З
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе бельгийской команды отличились защитник Стефано Денсвил и нападающий Уэсли. Автором единственного гола австрийского клуба стал хавбек Златко Юнузович.

В другом матче 1/16 финала Лиги Европы «Виктория Пльзень» принимала загребское «Динамо». Встреча состоялась в городе Пльзень на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе чешской команды отличился защитник Людек Перница, оформивший дубль. Автором единственного гола хорватского клуба стал хавбек Даниэль Ольмо.

Ответные матчи команды проведут 21 февраля. Начало обеих встреч — в 20:55 мск.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
2 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 – Юнузович – 17, 1:1 – Денсвил – 64, 2:1 – Уэсли – 81
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
2 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 – Ольмо – 41, 1:1 – Перница – 54, 2:1 – Перница – 83
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