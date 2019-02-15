Карпова забила первый гол за «Севилью» в ворота бывшей команды

Российская футболистка Надежда Карпова забила первый гол за «Севилью», куда перешла в начале этого года на правах свободного агента. Она отличилась на второй минуте матча женского чемпионата Испании со своей бывшей командой «Валенсией» (2:2). Карпова провела на поле 61 минуту.
Видео гола Карповой можно посмотреть в YouTube на официальном канале «Севильи.
23-летняя футболистка ранее расторгла контракт с «Валенсией» по обоюдному согласию. В ноябре прошлого года её отстранили от работы с основной командой. Карпова выступала за «Валенсию» с 2017 года, забив три мяча в 22 матчах.
Карпова также играла за красногорский «Зоркий» и «Чертаново». В составе подмосковной команды она становилась лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году.
Карпова — о переходе в «Севилью»: рада стать частью этого великого клуба