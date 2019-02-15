Марселино: Черышев и Собрино очень хорошо себя показали

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал результат матча с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы (2:0).

«Отличный матч. С точки зрения обороны сыграли на очень высоком уровне, что является следствием высокого уровня ответственности футболистов. Мы постепенно растягивали оборону «Селтика». Первый гол случился как раз вовремя, а второй мяч создал для нас очень благоприятные условия.

Два нападающих очень сильно помогали нам, когда мы оставались без мяча. Они помогали нам во время контратак и постоянно обеспечивали выход из обороны через пас. Из-за потери основных форвардов пришлось использовать в атаке Черышева и Собрино, которые очень хорошо себя показали. Это два универсальных футболиста, которые помогут нам ещё не в одном матче», — цитирует Марселино официальный сайт «Валенсии».

На счету Черышева и Собрино по голу и результативной передаче в прошедшей встрече.

Ответный матч пройдёт в Валенсии на стадионе «Месталья» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.