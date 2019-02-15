Глава ВТБ: постараемся довести «Динамо» до призовых мест или первой пятёрки

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о целях банка после возвращения московского «Динамо» под его управление.



«Я решил попробовать: если деньги инвестировать, то и управлять процессом. Я сам не фанат, я не буду этим заниматься, но я постараюсь собрать команду менеджеров, которая доведёт команду до каких-то призовых мест или по крайней мере до первой пятёрки», — приводит слова Костина РБК.



Напомним, ранее Костин заявил, что покупка футбольного клуба обойдётся банку в 1 рубль. Накануне, 14 февраля, стало известно, что спортивное общество «Динамо» одобрило продажу клуба ВТБ.



«Динамо», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после зимнего перерыва бело-голубые на выезде сыграют с «Уфой». Встреча состоится 3 марта.



Спортивное общество «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ