Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барыс» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Спортивное общество «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ

Спортивное общество «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ
Футбол / РПЛ

Спортивное общество «Динамо» на сегодняшнем заседании президиума центрального совета одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ, сообщает пресс-служба организации.

«Члены президиума одобрили сделку продажи обществом «Динамо» акционерному обществу «Управляющая компания «Динамо» (основной акционер — банк ВТБ) пакета акций АО «ФК «Динамо Москва» и уполномочили председателя общества «Динамо» Владимира Стржалковского подписать договор купли-продажи», — говорится в сообщении пресс-службы спортивного общества «Динамо».

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что покупка футбольного клуба обойдётся банку в 1 рубль.

«Динамо», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Банк ВТБ заплатит 2,4 млрд рублей за титульное спонсорство «ВТБ Арена парк»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент