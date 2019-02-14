Спортивное общество «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ

Спортивное общество «Динамо» на сегодняшнем заседании президиума центрального совета одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ, сообщает пресс-служба организации.
«Члены президиума одобрили сделку продажи обществом «Динамо» акционерному обществу «Управляющая компания «Динамо» (основной акционер — банк ВТБ) пакета акций АО «ФК «Динамо Москва» и уполномочили председателя общества «Динамо» Владимира Стржалковского подписать договор купли-продажи», — говорится в сообщении пресс-службы спортивного общества «Динамо».
Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что покупка футбольного клуба обойдётся банку в 1 рубль.
«Динамо», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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