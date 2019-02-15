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Жиру: «Челси» нужно было реабилитироваться в матче с «Мальмё»

Жиру: «Челси» нужно было реабилитироваться в матче с «Мальмё»
Футбол / Лига Европы

Нападающий «Челси» Оливье Жиру поделился впечатлениями от выездного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Мальмё». Встреча прошла в Швеции на стадионе «Сведбанк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Сегодня нам нужно было реабилитироваться, так что мы выполнили свою работу, даже несмотря на то, что мы могли забить больше мячей. Обидно, что мы пропустили после контратаки, но мы рады, и теперь нам нужно завершить нашу работу на «Бридже». Мы не давали им много шансов, но знали, что они могут представлять угрозу в контратаках, и они воспользовались одним шансом. Но всё в наших руках, и мы хотим пройти дальше.

В понедельник нас ожидает большой матч с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, затем нам предстоит провести ответный матч ЛЕ, а затем сыграть финал Кубка Лиги с «Манчестер Сити». Это большие матчи, и мы хотим пройти дальше в каждом турнире», — цитирует Жиру пресс-служба клуба.

«Челси» одержал победу в первом матче с «Мальмё» в 1/16 финала Лиги Европы
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