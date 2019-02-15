Фанаты «Динамо» призвали болельщиков клуба прийти на матч со «Спартаком»

Болельщики московского «Динамо» на своём сайте выступили с обращением ко всем поклонникам клуба в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который пройдёт 10 марта и станет первым после возвращения на свой стадион.



«Уважаемые болельщики великого московского «Динамо»! 10 марта мы возвращаемся в свой родной дом – стадион «Динамо» в Петровском парке. Именно на этой земле мы с вами росли и становились теми, кем мы являемся – людьми, преданными литере Д. Несмотря на результаты команды, перестановки в руководстве, предательства игроков и все невзгоды, именно мы с вами — это и есть настоящее «Динамо»!



Мы призываем каждого из вас не проходить мимо это великого, исторического для каждого из нас события, отложить все свои дела и максимальным количеством посетить матч-открытие, да и не просто матч, а самое старое дерби страны и самую принципиальную игру для каждого динамовца против московского «Спартака»!



Все знают, что из-за разногласий, склок, дрязг и конфликтов, произошедших за последние годы, наше фанатское движение пришло в упадок и практически перестало как-либо развиваться, а проще говоря — деградировало до уровня региональных движей низших лиг. Мы хотим обратиться ко всем динамовским фанатам – пришло время объединить наши силы, забыть о противоречиях и спорах, о собственном эгоизме и пафосе, вспомнить, зачем мы все приходим на стадион, и стать единым целым во имя общей большой цели — возрождения динамовского движения как одного из флагманов российской фан-сцены!» — говорится в сообщении болельщиков.

Глава ВТБ: постараемся довести «Динамо» до призовых мест или первой пятёрки