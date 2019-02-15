Игроки БАТЭ отпраздновали победу над «Арсеналом» в ресторане фастфуда

Футболисты БАТЭ отпраздновали домашнюю победу над «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы, отправившись в один из ресторанов быстрого питания.

Фотография доступна в «твиттере» журналиста Football.London Чарльза Уоттса.

Встреча, проходившая в Борисове, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 45-й минуте забил Станислав Драгун. Лондонцы во втором тайме так и не сумели отыграться, хотя и превосходили соперника. Матч гости заканчивали в меньшинстве. На 85-й минуте был удалён Александр Ляказетт. Ответная встреча состоится в Лондоне 21 февраля.

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе L. Футболисты из Беларуси набрали 9 очков, пропустив на первое место «Челси». В свою очередь «Арсенал» выиграл группу E, набрав 16 очков из 18 возможных.