Клопп мог возглавить «Баварию»

Президент «Баварии» Ули Хёнесс в преддверии противостояния с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, что нынешний наставник английского клуба Юрген Клопп мог возглавить мюнхенский клуб 11 лет назад.



Тогда Клопп был главным претендентом на замену Оттмару Хитцфельду, однако в итоге «Бавария» назначила на пост главного тренера Юргена Клинсманна, а Клопп в том году ушёл из «Майнца» в дортмундскую «Боруссию».



«Я придерживаюсь высокого мнения о Юргене Клоппе. Много лет назад мы договорились о сотрудничестве, но в итоге вместо него назначили Юргена Клинсманна. Я очень уважаю его и его работу. Это будет очень трудный матч для обеих команд. Надеюсь, мы возьмём верх», — цитирует Хенесса Sky Sports.

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