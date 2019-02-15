Джо Коул рассказал, почему игроки выбирают «Челси», а не «Арсенал»

Экс-игрок «Челси» Джо Коул считает, что его бывший клуб более привлекательный для игроков, чем лондонский «Арсенал».

«Когда «Челси» переживает не лучший отрезок, он достаточно быстро воспринимается всеми как кризис. С «Арсеналом» другая ситуация — люди ожидают, что «канониры», скорее всего, ничего не выиграют.

Если у футболиста есть возможность перейти в «Челси» или «Арсенал», то он выберет «Челси», потому что там выступают более качественные игроки, у которых есть больше шансов что-то выиграть», — сказал Коул в интервью BT Sport.

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Челси» (50) — шестое.

Посмотреть календарь матчей АПЛ можно на «Чемпионате».