Сарр: у «Енисея» отличные болельщики, с их помощью сохраним место в Премьер-Лиге

Новичок «Енисея» Бабакар Сарр, перешедший в команду на правах свободного агента, поделился ожиданиями от игры за красноярский клуб. Предыдущим клубом Сарра был «Мольде», в котором сенегальца тренировал Уле-Гуннар Сульшер, в настоящее время возглавляющий «Манчестер Юнайтед».

«Знаю, что в России очень холодно. Также мне ещё предстоит познакомиться с Красноярском. Я искал в Интернете информацию об этом городе. Смотрел фотографии. Это хороший, большой и красивый город. Там великолепная природа, отличные болельщики, помогающие во время матча. Думаю, с их помощью мы сможем сохранить место в Премьер-Лиге.

Свою карьеру я начинал на позиции центрального полузащитника. Но в «Мольде» главный тренер начал использовать меня как центрального защитника. А в прошлом сезоне я играл как в центре защиты, так и в полузащите. Это не проблема для меня. Хотя некоторые люди говорят, что я лучше играю в защите.

Я очень рад за Сульшера. Он очень хороший человек и тренер, который многому научил меня», — сказал Сарр в интервью пресс-службе «Енисея».