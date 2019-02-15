Аспиликуэта: «Челси» способен снова выиграть Лигу Европы

Испанский защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с шведским «Мальмё» (2:1) рассказал о целях команды.

«Мы хотим выиграть Лигу Европы. Начали этот сезон в борьбе за трофеи. Хотим участвовать в Лиге чемпионов в следующем году, нам предстоит провести ещё много матчей, и нам важен каждый трофей.

Я знаю это чувство, ведь я выигрывал Лигу Европы в 2013 году. Мы можем сделать это снова, но знаем, что ещё предстоит пройти длинный путь, и нам нужно тяжело сражаться», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба лондонского клуба.

«Челси» проведёт ответный матч с «Мальмё» в Лондоне 21 февраля. Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 23:00 мск.