«Бавария» победила «Аугсбург» и сократила отставание от «Боруссии» Д до 2 очков

«Бавария» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» одержала волевую победу. Встреча, проходившая на стадионе «WWK-Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Уже на 1-й минуте «Аугсбург» вышел вперёд, мяч в свои ворота отправил полузащитник «Баварии» Леон Горецка, которого ранее признали лучшим игроком Бундеслиги в январе. Гости отыгрались на 17-й минуте, гол на свой счёт записал Кингсли Коман. Уже через шесть минут «Аугсбург» вновь вышел вперёд, Чжи Донь Вон точно пробил от линии штрафной. Тем не менее, ещё до перерыва Коман оформил дубль и сравнял счёт. Победный мяч в составе «Баварии» на 53-й минуте забил Давид Алаба, точно пробивший с острого угла под дальнюю штангу.

После этой победы «Бавария» набрала 48 очков. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от дортмундской «Боруссии» на 2 очка. «Боруссия» в 22-м туре сыграют в гостях с «Нюрнбергом».