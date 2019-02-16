Тело Салы доставлено в Аргентину

Тело погибшего в авиакатастрофе нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы доставлено на родину футболиста – в Аргентину, сообщает Ovacion.

Отмечается, что сегодня, 16 февраля, в спортзале его первого клуба «Прогресо» пройдёт прощальная церемония.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.