Лахтер: Чалов в АПЛ? Пока это всё из области преданий

Известный футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал информацию об интересе к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову со стороны английских клубов.

«В списках английских клубов сотни футболистов. Не исключаю, что Чалов там может быть. Те, кто занимается селекцией, не заморачивается о количестве матчей за сборную, о том, как игрок будет получать разрешение на работу, без чего нельзя подписать контракт. Так что пока это всё из области преданий. Отрицать то, что он может быть в списках смысла нет. Возможно, Шандор Варга захотел этим заявлением о себе как-то напомнить. Сделать определенное послание футбольной семье», — приводит слова Лахтера «Спорт день за днём».

Чалов — воспитанник ДЮСШ ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл уже 73 матча, в которых забил 24 гола. Форвард является обладателем Суперкубка России и звания лучшего бомбардира ЦСКА в 2018 году.