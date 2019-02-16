Тренер «Аугсбурга»: команда отдала все силы и заставила «Баварию» попотеть

Главный тренер «Аугсбурга» Мануэль Баум прокомментировал результат матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией». Встреча, проходившая в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«В итоге мы остались с пустыми руками. Но стоит отметить, что парни отдали все силы. Наша молодая команда выложилась на максимум и заставила «Баварию» попотеть. Снимаю шляпу», — приводит слова специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

После этой победы «Бавария» набрала 48 очков. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от дортмундской «Боруссии» на 2 очка. «Боруссия» в 22-м туре сыграют в гостях с «Нюрнбергом».

«Аугсбург» (18) располагается на 15-м месте в таблице чемпионата Германии.