«Бавария» отказалась от приглашения Рабьо из-за финансовых запросов игрока

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо не перейдёт в «Баварию» после окончания нынешнего сезона.



Как сообщает Kicker, руководство немецкого клуба рассматривало подписание контракта с французским футболистом, однако в ходе переговоров сторона Рабьо предъявила слишком высокие требования по зарплате, из-за чего мюнхенцы отказались от приглашения игрока.



Действующее соглашение 23-летнего хавбека с «ПСЖ» рассчитано до лета этого года. Рабьо отказался продлевать контракт, из-за чего был отправлен во вторую команду парижан.



Ранее сообщалось, что француз перейдёт в «Барселону», но каталонцы приостановили переговоры с ним, так как приобрели у «Аякса» Френки де Йонга. Рабьо также входит в сферу интересов «Ливерпуля», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Рабьо